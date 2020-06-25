«Пока рановато»: в Роспотребнадзоре прокомментировали отдых казанцев на озере Лебяжье

Сегодня на онлайн-брифинге замглавы Роспотребнадзора РТ прокомментировала ситуацию, которую отметили в выходные на озере Лебяжьем. В парке заметили большое количество отдыхающих, в том числе, купающихся в озере граждан, и это при том, что пляжи еще не открыты.

"Для такого отдыха еще рановато. На сегодня пляжи закрыты, запрещено купание, ни один пляж не получил санитарно-эпидемиологического заключения, это и понятно, поскольку все места массового отдыха будут доступны для граждан на третьем этапе, сейчас мы на втором", - отметила Любовь Авдонина.

Также она подчеркнула, что контроль за этим осуществляет МВД РТ.