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Фото «Оператор-ЦРПТ»

Жители Татарстана могут заработать 50 тысяч на поиске нелегальных товаров

25.06.2020, 08:53 180 1 prokazan.ru
Среди них - шубы, духи, сигареты и лекарства

Оператор национальной системы маркировки товаров "Честный знак" запустил в своем мобильном приложении возможность зарабатывать, сканируя коды маркировки. Принять участие в поиске таких товаров могут и татарстанцы.

По информации пресс-службы оператора, пользователи мобильного приложения смогут заработать 50 тысяч рублей на проверке подлинности товаров, которые участвуют в системе цифровой маркировки. Среди них сигареты, обувь, лекарства, шубы и духи. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно скачать приложение "Честный ЗНАК", авторизоваться в нем и начать сканировать Data Matrix коды на упаковках товаров, а также QR-коды на чеках, подтверждающих покупку. Первые 10 пользователей, которые до 31 июля совершат 35 сканирований, получат по 50 тысяч. 

Data Matrix коды позволяют проследить путь товара от страны изготовления до прилавка и содержат информацию о производителе, сроке годности, составе и даже возврате предыдущим покупателем, если таковой имел место.

"Приложение "Честный ЗНАК" — это, в первую очередь, инструмент общественного контроля, с помощью которого мы все можем убедиться в подлинности товаров и отправить жалобу, если код товара оказался неопознанным. Мы хотим, чтобы проверка подлинности кодов маркировки вошла у людей в привычку, потому что  всем важно знать, что мы потребляем и носим. Конкурс с крупными денежными призами, который мы запустили — первый шаг к запуску масштабной программы лояльности, по которой наши пользователи смогут зарабатывать, проверяя коды товаров", — рассказал руководитель продукта Евгений Матвеев.

Напомним, что с 1 июля в России вводится обязательная маркировка для всех лекарств и обуви. В этот день также прекращается оборот немаркированных сигарет и вводится полная прослеживаемость продукции с контролем на кассах в рознице. Позже маркировка распространится на духи, товары легкой промышленности, напитки и молочную продукцию, шины и фототехнику.

 

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комментарии

Горожанин
1
25 июня 2020
08:59
Стукачей хотите вырастить?
Лавры Павлика Морозова не дают покоя?

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