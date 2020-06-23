Житель Кукморского района Татарстана вынес из горящего дома мать и получил множественные ожоги. По данным МЧС РТ, пожар произошел 22 июня рано утром в селе Село-Чура, горел частный бревенчатый дом на улице Комсомольская и надворные постройки.

Первым на место пожара прибыло ДПО "Вахитово". К этому моменту огнем были охвачены все строения. Соседи сообщили пожарным добровольцам, что в доме никого нет - перед этим хозяин дома, мужчина 1961 года рождения, сам вынес из горящего дома престарелую мать, женщину 1932 года рождения. В результате мужчина получил ожоги тела II-III степени (40%), он госпитализирован в Кукморскую ЦРБ, а пожилая женщина получила ожоги тела I степени (10%), после оказания медицинской помощи она направлена на амбулаторное лечение.

Общая площадь пожара составила 210 квадратных метров. Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Напомним, что сегодня утром при пожаре в заброшенном доме в Казани погиб человек.