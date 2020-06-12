Жительница Казани лишилась более 300 тысяч рублей, пытаясь вернуть компенсацию за лекарства

В Казани 73-летняя жительница Казани лишилась более 312 тысяч рублей, став жертвой мошенников. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Казани.

Выяснилось, что 20 марта женщине позвонили неизвестные и представились финансовыми инспекторами. Мошенники предложили женщине вернуть компенсацию в размере 240 тысяч рублей за купленные ранее лекарства. Также неизвестные предложили уплатить страховку, комиссию и другие выплаты.

В результате пенсионерка выполнила все действия мошенников и перевела на указанные счета более 312 тысяч рублей. В ходе проверки полицейские выяснили, что связь с потерпевшей поддерживалась по IP-телефонии. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 "Мошенничество".