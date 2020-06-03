Все ограничения для экономики страны могут быть сняты только через год - к июлю 2021. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на текст проекта общенационального плана восстановления экономики и собственный источник.

Всего в плане предусмотрено три этапа восстановления экономики страны. Первый запланирован на июнь-сентябрь 2020 года и назван стадией адаптации. Задача этого этапа - не допустить дальнейшего падения доходов населения, распространения рецессии на более широкий круг отраслей, и стабилизация ситуации в наиболее пострадавших от пандемии отраслях. Ограничительные мероприятия в это время сохранятся, до 70% российских регионов к концу этой фазы будут находиться не выше второго этапа открытия экономики по методике Роспотребнадзора.

На второй стадии - октябрь 2020 - июнь 2021 года - должен наступить восстановительный рост экономики и доходов россиян, при этом должны быть приняты меры по недопущению осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки. К концу фазы только пятая часть регионов может находится на уровне третьего этапа снятия ограничений.

В соответствии с нацпланом, экономика заработает без ограничений только на третьей стадии активного роста, планируется, что это будет июль-декабрь 2021 года. В этот период планируется "обеспечить устойчивый рост реальных доходов населения и активный экономический рост", приводит издание цитату собеседника.

Напомним, что этапы снятия ограничений ранее озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Каждый из трех этапов предусматривает открытие определенных сфер экономики.