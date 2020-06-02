В Правительстве России прошел брифинг на тему смягчения ограничительных мер в сфере культуры и спорта. В ходе мероприятия были озвучены сроки начала работы кинотеатров и театров.

"Что касается кино и особенно театра. Зритель очень соскучился по любимым актёрам. Мы должны здесь обеспечить строжайшее соблюдение мер противовирусной безопасности, включая специальную плотность рассадки, использование индивидуальных средств защиты, дистанцирование. Кинотеатры смогут уже заработать в середине июля. Там также предусмотрена особая рассадка", - сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Также он добавил, что театры и концертные залы так же, как и во всём мире, открываются уже на последнем этапе снятия ограничений, он придется на осень.

Напомним, сегодня стало известно, что в Татарстане готовятся открыть часть торговых комплексов.