В Казани успешно прооперировали столетнего пациента - ветерана Великой Отечественной войны, который дошел до Берлина.

"Долгое время пациент страдал от изнурительных болей и кровотечения из мочевых путей из-за камня внушительных размеров и аденомы простаты. Поскольку пациент был почтенного возраста, с соответствующими рисками, другие врачи отказывались от проведения хирургического вмешательства", - сообщили в Минздраве РТ.⁣⁣

Пациент обратился к специалистам Республиканского онколодиспансера, было принято решение о хирургическом лечении. Операцию по удалению аденомы простаты и лазерному расщеплению камня выполнил врач - онколог Айрат Бариев. Этот специалист обладает огромным опытом проведения малоинвазивных вмешательств, которые отличаются меньшей травматичностью и позволяют добиться раннего восстановления, снизить риски послеоперационных осложнений. Операция прошла успешно, и уже на четвертый день пациента выписали в хорошем самочувствии.

Ранее стало известно о самочувствии "тяжелых" пациентов, которым в Казани провели переливание плазмы с антителами к коронавирусу.