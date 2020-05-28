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АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка «Открытие» на уровне АА-(RU)

28.05.2020, 10:03 0 prokazan.ru

АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО Банк «ФК Открытие» на уровне АА-(RU), прогноз «стабильный». Кроме того, на уровне АА-(RU) подтвержден рейтинг облигаций банка.

По оценкам Аналитического кредитного рейтингового агентства, кредитный рейтинг на уровне АА-(RU) отражает сильное влияние государства на кредитоспособность, а также высокую системную значимость банка «Открытие» для финансового сектора и экономики страны в целом.

Оценка собственной кредитоспособности банка, по мнению аналитиков АКРА, обусловлена умеренно сильным бизнес-профилем, адекватной достаточностью капитала, слабым риск-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности.

Аналитики АКРА особо отмечают, что в 2019 году масштабы деятельности группы «Открытие» значительно возросли ввиду окончания плановой полномасштабной трансформации банка и других компаний группы, а также за счет агрессивного наращивания бизнеса для увеличения занимаемой доли рынка.

По оценкам АКРА, банк «Открытие» имеет сбалансированный профиль фондирования. Ресурсная база банка характеризуется достаточной диверсификацией, отсутствует высокая концентрация на крупнейших источниках. Доля средств регулятора в обязательствах банка минимальна (всего 0,1% обязательств). Концентрация на крупнейших группах кредиторов незначительна: на конец 2019 года на одного кредитора приходилось около 3% обязательств, а на десять крупнейших групп — около 12%.

«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.

https://acra-ratings.ru/press-releases/1857

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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