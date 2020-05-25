Сегодня утром в Казани на Волгоградской произошел хлопок газа.

Как сообщают в МЧС, происшествие зарегистрировано на пятом этаже пятиэтажного дома в трехкомнатной квартире.

Инцидент произошел в квартире на 5 этаже

Как уточнили в МЧС, пожар после взрыва не начался, пострадала хозяйка квартиры - девушка 1990 года рождения.

Разрушения, которые получило помещение от хлопка

Всего из пострадавшего дома спасатели эвакуировали 52 человека, из них 10 детей. Позже жильцам первого и четвертого подъездов разрешили вернуться в квартиры, для остальных на базе школы №64 развернули пункт временного размещения.

Всего из дома эвакуировали 52 человека

На месте работал начальник Главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин. По факту взрыва прокуратура РТ проводит проверку.

"На место происшествия выехал прокурор Казани Олег Дроздов. Предметом проверки станут вопросы соблюдения законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в надзорном ведомстве.