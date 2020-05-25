В Казани рано утром 25 мая произошел хлопок бытового газа в одной из пятиэтажек на Волгоградской.

По данным МЧС РТ, сообщение поступило в 6.40 из многоквартирного жилого дома №19 по улице Волгоградская.

Подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона выехали по рангу пожара №1.

По прибытию первого подразделения было установлено, что произошел хлопок бытового газа в многоквартирном пятиэтажном жилом доме в трёхкомнатной квартире № 40 на пятом этаже без дальнейшего горения.

Из пятиэтажного дома эвакуировали 40 человек. Фото business-gazeta.ru

Пострадала хозяйка квартиры, личность устанавливается. Эвакуированы 40 жильцов дома, создан пункт временного размещения на базе школы №64.