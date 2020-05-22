Эксперты Boston Consulting Group (BCG) опубликовали исследование, в котором утверждают: России не грозит повторение 90-х годов.

Они спрогнозировали три сценария развития экономики. Самый оптимистичный под названием "Отскок" - с падением ВВП не более чем на 4-6% предполагает быструю - в течение двух месяцев - победу над вирусом с последующим восстановлением экономики.

"Тяни-толкай" с уровнем падения ВВП 7-10%, который может развернуться из-за перманентных всплесков COVID-19 и перехода экономики в режим "контролируемого риска" - периодическим ужесточением и ослаблением ограничений. И самый пессимистичный сценарий - "Критический спад", характеризующийся уровнем падения ВВП 10-15% и предполагающий длительные жесткие карантинные меры.

Таким образом, исследователи не видят предпосылок для повторения сценария 90-х даже при пессимистичном прогнозе. Также они отмечают, что у страны достаточно денег для поддержки бизнеса и граждан, они видят значительный "запас прочности" в виде средств Фонда Национального благосостояния России (ФНБ), золотовалютных резервов и низкого внешнего долга, который можно использовать для помощи экономике. По подсчетам специалистов BCG, текущих средств ФНБ (почти 11 трлн рублей) должно хватить на покрытие выпадающих нефтяных доходов бюджета и поддержку бизнеса и занятости в течение года, пишет "Российская газета".