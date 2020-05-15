В Казани инспекторы ДПС спасли жизнь задыхающейся девочке.

Во время несения службы на маршруте патрулирования к сотрудникам полка ДПС старшему лейтенанту полиции Айдару Мухаметзянову и лейтенанту полиции Павлу Ведехину обратилась водитель автомобиля «Кия». Встревоженная женщина рассказала, что в салоне машины сидит ее 13-летняя дочь, которая неожиданно начала задыхаться.

Полицейские переместили девочку в патрульный автомобиль, сообщили о происходящем в дежурную часть и оперативно доставили мать и ребенка до ближайшего медицинского учреждения, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

В настоящее время жизни девочки ничего не угрожает. Родители ребенка поблагодарили инспекторов за оказанную помощь.

Напомним, ранее сотрудники казанской Госавтоинспекции потушили горящий гараж, не дав огню распространиться на трехэтажный дом.