Власти Татарстана расскажут, какие изменения будут в режиме самоизоляции

В понедельник 11 мая, в кабинете министров Татарстана в дистанционном режиме состоится брифинг на тему: «О мерах, предпринимаемых в Республике Татарстан по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и планах поэтапного выхода из режима ограничений».

В ближайшее время республика начнет процесс плавного выхода из режима самоизоляции. Резкой отмены всех ограничений не произойдет, однако будут делаться некоторые послабления.

Изменения могут коснуться, в первую очередь, передвижения граждан, которое может стать более свободным. Кроме того, будут пересматриваться условия ограничений работы определенных заведений и объектов.

Мы сообщим вам о главных изменениях, которые станут известны по итогам брифинга.