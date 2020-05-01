В Татарстане подросток упал со скутера и погиб под колесами поезда

Сегодня под колесами грузового поезда в Зеленодольском районе погиб подросток. Об этом рассказали в Приволжском следственном Управлении.

1 мая около 14.00 на переезде Атлашкино скутер под управлением молодого человека с пассажиром выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом. Пассажир скутера не удержался на сидении, упал на пути и был насмерть травмирован грузовым поездом, сообщили очевидцы. Водитель скутера скрылся.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа следователей и криминалистов.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, а также внесено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных происшествий.