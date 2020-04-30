В Казани для занятий спортом не будут открывать парки

С сегодняшнего дня, 30 апреля, в Татарстане в системе цифровых пропусков заработала новая цель для выхода из дома. Жителям республики разрешили на два часа в день - с 5 до 7 утра - выходить на улицу для занятий спортом. Однако, как отметила сегодня на брифинге руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова, некоторые ограничение все же продолжат действовать.

"Мы понимаем, что занятия спортом, тем более индивидуальные, когда это не происходит при большом скоплении людей, дает возможность ослабить меру самоизоляции. <...>Речь не идет о том, что открываются парки, что можно будет собираться в общественных пространствах – они по-прежнему закрыты", – уточнила Галимова.

Добавим, что решение добавить новую цель принято в связи с большим количеством обращений жителей РТ. Получить разрешение на выход можно только через интернет-портал.