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В сеть попали данные россиян, которые обращались за микрокредитами

29.04.2020, 13:56 160 0 prokazan.ru

В интернете на продажу выставили персональные данные россиян, которые обращались за микрокредитами в период с 2017 по 2019 годы. Об этом сообщает РБК.

Продавец предлагает базу из 12 миллионов записей, которые содержат данные о паспортах, номерах телефонов и электронных адресах, а также сведения об электронных кошельках. В пробной версии размещены данные 1800 человек. Каждого заемщика в базе сопровождает реферальная ссылка на сайт, который "привел" пользователя, чаще всего встречается финансовый маркетплейс "Юником24".

По информации продавца, все клиенты "утекли" из одного источника. Четверть клиентов из бесплатного пробника рассказали, что являлись клиентами микрокредитной компании "Микроклад", часть - что подавали заявки в несколько МФО, другие - что не помнят название кредитора. 

"Наиболее вероятно, что она [база данных] была получена либо путем взлома этого сервера, либо из резервной копии базы, случайно попавшей в руки злоумышленников или украденной инсайдером", - приводит РБК слова технического директора компании DeviceLock Ашота Оганесяна.

Уточняется, что подобными базами мошенники могут воспользоваться для оформления онлайн-займов на имя жертвы. Однако для получения быстрого кредита онлайн необходимы данные паспорта и СНИЛС, последний документ отсутствует в продаваемой базе. Злоумышленники могут попытаться заполучить его с помощью социальной инженерии — психологических методов, основанных на обмане жертвы.


 

 

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