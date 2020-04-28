Названы сроки начала трамвайного движения по Большому Казанскому кольцу

В Казани движение трамваев по Большому Казанскому кольцу планируют открыть 30 августа, сообщил сегодня на брифинге в Кабмине РТ министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин.

"Сегодня работы ведутся на двух этапах: на участке от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская и на участке от улицы Борисковская до улицы Техническая. Это один из самых мощных объектов в республике. Мы работаем в очень жестком графике, идем строго по плану. Если и дальше не будет никаких отклонений от графика, то планируем к 30 августа открыть трамвайное движение по кольцу вокруг Казани" - сообщил Сафин.

Как отметил председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев, Большое казанское кольцо позволит разгрузить не только ту часть города, где проходит проспект Победы, но и косвенно повлияет на интенсивность дорожного движения в центре города – например, на улицах Пушкина и Татарстан. Также БКК сократит маршруты движения, будет меньше пробок, улучшится экология.

Строительство первого этапа БКК началось в июле 2019 года, сейчас возводится четырехполосная дорога протяженностью 800 метров с путепроводом над Фермским шоссе и подземным переходом. Второй этап строительства стартовал в марте. Протяженность участка составляет 1,22 километра. Четырехполосная дорога запроектирована по категории магистральной улицы общегородского значения первого класса с двумя полосами в каждом направлении. Ввод участка протяженностью 700 метров запланирован в 2020 году, а участка протяженностью 522 метров – в 2021 году.