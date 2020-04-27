В Казани впервые с 2017 года снизились цены на вторичное жилье

Казань стала одним из городов, в которых снизились цены на вторичное жилье. Такая динамика была отмечена впервые с осени 2017 года, сообщает ТАСС со ссылкой на директора федеральной компании "Этажи" Ильдара Хусаинова.

"В регионах России наступил переломный момент - средняя цена на вторичное жилье изменила динамику с положительной на отрицательную впервые с осени 2017 года. За последние 14 дней цены снижаются в среднем на 0,1-0,2 процентных пункта каждую неделю, до этого они имели положительную динамику", - отметил Хусаинов.

В статистику вошли такие города, как Казань, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Нижний Новгород, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Воронеж, Пермь, Волгоград, Краснодар, Саратов, Краснодар.

По словам эксперта, многие собственники вторичной недвижимости готовы существенно снижать цены из-за ограничительных мер, снижения покупательской способности и спроса. Также он отметил, что чем дольше продлятся ограничительные меры, тем сильнее будет снижаться стоимость.