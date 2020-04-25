В Татарстане возобновляется движение ряда пригородных автобусных маршрутов до садовых обществ. Об этом сообщили в Миндортрансе РТ.

С 24 апреля возобновлен ряд пригородных межмуниципальных автобусных маршрутов: Казань - совхоз Матюшинский (дачные поселки) и Казань - Шали. Автобусы из Казани в совхоз Матюшинский отправляются в 08:30 и 15:50 с остановочного пункта на улице Шаляпина, обратно - в 09:30 и 17:00. Из Казани в Шали время отправления в 08:30 и 16:00 с остановочной площадки у автовокзала Восточный, обратно - в 10:00 и 17:00.

С 27 апреля также возобновляются поездки по маршрутам Казань (в 08:00 и 16:00 с остановочной площадки у автовокзала Восточный) - Ленино-Кокушкино (в 09:00 и 17:00), Казань (в 05:50 и 16:30 с остановки Советская площадь) - Кощаково (в 06:20 и 17:00), Казань (07:45 и 16:00 с остановки Компрессорный завод) - Усады (в 08:30 и 17:00), Казань (07:45 и 16:00 с остановки Компрессорный завод) - Бирюли (08:30 и 17:00).

Перевозки выполняет КПАТП-1. Данное расписание установлено на период самоизоляции. Подробную информацию о движении пригородных автобусов можно узнать по телефону 89600506888.