В Минкомсвязи сообщили о предварительных датах рейсов, которыми россиян вывезут из Турции.

По сообщению министерства, вылет рейса № SVR363 Анталия-Казань запланирован на 21 апреля 2020 в 14.00 по местному времени. При этом перелет возможен только для жителей столицы РТ и Приволжского федерального округа.

Аналогичные условия действуют для рейса № SVR3766 Анталия-Екатеринбург, он также запланирован на 21 апреля 2020 в 13.00 по местному времени.

"Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают г. Екатеринбурге и Уральском федеральном округе" - подчеркивается в сообщении.

Зарегистрироваться на рейс можно на Портале Госуслуг. Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на госуслугах.

Если у гражданина был билет на рейс любой российской авиакомпании, в том числе "Аэрофлота", и он не был сдан, то перелет осуществляется бесплатно. Во всех остальных случаях перелет будет осуществляться на платной основе.

Ранее также сообщалось, что в Казань привезут россиян из Индии.