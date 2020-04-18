Эвакуация россиян из различных стран продолжается. 21 апреля предполагается вывоз туристов из Гоа в Казань.

Предположительно рейс выполнит авиакомпания «Уральские авиалинии». Об этом говорится в сообщении Росавиации. Согласно предварительному графику, составленному на ближайшие 5 дней, количество вывозных рейсов может дойти до 10.

Авиакомпании планируют вывозить соотечественников из Индии, Японии, Таиланда, Непала, Мьянмы, Вьетнама, Саудовской Аравии.

Фактическая загрузка рейсов будет известна после регистрации граждан на портале Госуслуг и получения информации о включении их в список на вывозной рейс.

Программа полетов может быть расширена, учитывая поступающие заявки от россиян на портал Госуслуг