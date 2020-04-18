Министр культуры республики Татарстан Ирада Аюпова встала на защиту сериала «Зулейха открывает глаза» с Чулпан Хаматовой в главной роли.

Ранее он подвергся критике с разных сторон из-за исторических неточностей. Как отметила чиновница, она ознакомилась с позицией коммунистов, которые требуют прекратить показывать сериал по телеканале «Россия 1» из-за искажения действительности, и она ее не устроила.

По ее мнению, их позиция губительна для развития профессионального искусства. Аюпова добавила, что зрителям представлен не документальный фильм, поэтому не стоит удивляться некой творческой составляющей со стороны авторов проекта.

Как отметила Аюпова, если каждый раз оценить сериалы с точки зрения достоверности или недостоверности, то можно зайти слишком далеко. Также она заявила, что оценивать любое историческое событие только, как черное или белое неправильно.

Ирада Аюпова: «В Конституции РФ закреплены недопустимость цензуры и вмешательства государства, в том числе и Министерства культуры, в деятельность людей искусства».