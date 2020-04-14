Предприниматели Татарстана просят открыть парикмахерские. Минниханов поручил изучить вопрос

Предприниматели Татарстана просят президента республики разрешить работу парикмахерских. Вопрос обсудили сегодня на встрече Рустама Минниханова с бизнес-сообществом.

Как сообщают в пресс-службе президента РТ, предприниматели презентовали онлайн-систему, позволяющую следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм при выполнении работ. Минниханов поручил первому вице-премьеру Татарстана Рустаму Нигматуллину и руководителю Управления Роспотребнадзора по РТ Марине Патяшиной изучить данный вопрос.

Президент РТ обратил внимание, что с одной стороны это социальная необходимость. В то же время достаточно близкий контакт при оказании услуг может ставить под угрозу здоровье и самого парикмахера, и клиента. Поэтому Рустам Минниханов призвал при выработке решения руководствоваться исключительно безопасностью жизни и здоровья жителей республики.

Напомним, ранее владелица салона красоты из Челнов создала петицию с просьбой разрешить работу предприятий данной сферы.