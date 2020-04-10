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Фото Минпромторг РТ

В Казани приземлился грузовой самолет с масками и оборудованием для их производства

Cегодня, 12:09 293 1 prokazan.ru

Сегодня утром в международный аэропорт "Казань" прибыл борт из Китая. Крупнейший в мире грузовой самолет "Руслан" доставил в столицу Татарстана маски и оборудование для их изготовления.

Перевозку груза из Хайнаня по поручению Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова орагнизовала компания "Татнефть". Всего привезены 5,8 миллионов медицинских масок. Они будут направлены на производства и лечебные учреждения республики.

Кроме того, борт доставил изолированные боксы для транспортировки больных коронавирусом и 6 линий по производству одноразовых масок. Оборудование установят в Казани и Нижнекамске, они будут выпускать более 15 миллионов изделий в месяц. Таким образом максимально сократится дефицит масок для населения республики,отмечают в пресс-службе Минпромторга РТ.

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комментарии

Горожанин
0
10 апреля 2020
13:34
Ой ,как долго , как долго

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