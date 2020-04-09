В Татарстан из Китая доставят 6 миллионов медицинских масок

Компания "Татнефть" организуют доставку 6 миллионов медицинских масок и оборудования для их пошива. Об этом сообщает ИА "Татар-информ" со ссылкой на пресс-службу нефтяной компании.

Для доставки средств защиты и оборудования компания арендовала самый большой в мире транспортный самолет Ан-124 "Руслан". Груз пребудет в Татарстан 10 апреля из китайского города Хайнань. Самолет должен доставить на территорию республики 6 миллионов медицинских масок, а также производственные линии для изготовления масок и защитных изделий из тканых и нетканых материалов. Средства защиты планируется передать медицинским учреждениям, социальным службам и стратегически важным промышленным предприятиям республики.