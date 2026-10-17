Инфляция в Татарстане замедлилась до 7,13 процента

Годовая инфляция в Татарстане в сентябре 2026 года опустилась до 7,13 процента, тогда как месяцем ранее показатель держался на уровне 7,68. Об этом сообщили в Банке России в обзоре потребительских цен.

За сентябрь товары и услуги в республике в среднем стали дороже на 0,24 процента. Быстрее всего росли цены на цифровую технику — компьютеры, телевизоры, смартфоны и смарт-часы, а также на меховые изделия. Подорожание электроники в ЦБ объясняют в том числе ослаблением рубля в последние месяцы. По категориям за месяц непродовольственные товары прибавили 0,53 процента, продукты — 0,15, услуги — 0,02. За год картина иная: услуги выросли в цене на 10,28 процента, еда — на 6,51, непродовольственные товары — на 5,12.

Среди непродовольственных позиций заметнее всего подорожали меховые изделия — плюс 5,82 процента за месяц. Компьютеры прибавили 2,23, телерадиотовары — 2,18, средства связи — 1,34, легковые автомобили — 1,13. За год компьютеры стали дороже на 6,35 процента, а смарт-часы, наоборот, подешевели на 6. В продуктовой корзине сильнее всего выросли в цене куриные яйца — на 9,34 процента за месяц и на 21,52 за год. Макароны и крупы прибавили 3,05, рыбопродукты — 1,58, мясопродукты — 1,52, хлеб — 1,24. Плодоовощная продукция, напротив, подешевела на 4,54 процента, сыры — на 0,45. Снижение цен на овощи в ЦБ связывают с сезонным ростом предложения нового урожая.

Среди услуг лидером роста стало обучение — плюс 4,97 процента за месяц. Медицинские услуги прибавили 1, бытовые — 0,8, услуги организаций культуры — 0,78. Подешевели другие услуги (на 2,96), санаторно-оздоровительные (на 2,51), пассажирский транспорт (на 2,08) и зарубежный туризм (на 1,91). За год образовательные услуги подорожали на 12,14 процента.

В целом по стране цены в сентябре выросли на 0,35 процента, а годовая инфляция составила 6,35 против 6,33 в августе. Месячный рост цен в Татарстане оказался ниже общероссийского, но годовая инфляция в республике осталась выше.