Экономика

Инфляция в Татарстане замедлилась до 7,13 процента

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Годовая инфляция в Татарстане в сентябре замедл...

AI Изображение носит иллюстративный характер

Подписаться на Дзен.канал

Годовая инфляция в Татарстане в сентябре 2026 года опустилась до 7,13 процента, тогда как месяцем ранее показатель держался на уровне 7,68. Об этом сообщили в Банке России в обзоре потребительских цен.

За сентябрь товары и услуги в республике в среднем стали дороже на 0,24 процента. Быстрее всего росли цены на цифровую технику — компьютеры, телевизоры, смартфоны и смарт-часы, а также на меховые изделия. Подорожание электроники в ЦБ объясняют в том числе ослаблением рубля в последние месяцы. По категориям за месяц непродовольственные товары прибавили 0,53 процента, продукты — 0,15, услуги — 0,02. За год картина иная: услуги выросли в цене на 10,28 процента, еда — на 6,51, непродовольственные товары — на 5,12.

Среди непродовольственных позиций заметнее всего подорожали меховые изделия — плюс 5,82 процента за месяц. Компьютеры прибавили 2,23, телерадиотовары — 2,18, средства связи — 1,34, легковые автомобили — 1,13. За год компьютеры стали дороже на 6,35 процента, а смарт-часы, наоборот, подешевели на 6. В продуктовой корзине сильнее всего выросли в цене куриные яйца — на 9,34 процента за месяц и на 21,52 за год. Макароны и крупы прибавили 3,05, рыбопродукты — 1,58, мясопродукты — 1,52, хлеб — 1,24. Плодоовощная продукция, напротив, подешевела на 4,54 процента, сыры — на 0,45. Снижение цен на овощи в ЦБ связывают с сезонным ростом предложения нового урожая.

Среди услуг лидером роста стало обучение — плюс 4,97 процента за месяц. Медицинские услуги прибавили 1, бытовые — 0,8, услуги организаций культуры — 0,78. Подешевели другие услуги (на 2,96), санаторно-оздоровительные (на 2,51), пассажирский транспорт (на 2,08) и зарубежный туризм (на 1,91). За год образовательные услуги подорожали на 12,14 процента.

В целом по стране цены в сентябре выросли на 0,35 процента, а годовая инфляция составила 6,35 против 6,33 в августе. Месячный рост цен в Татарстане оказался ниже общероссийского, но годовая инфляция в республике осталась выше.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

23 часа назад

Повар увидел, как я размораживаю фарш, и остановил: эту ошибку делают многие

Польза

день назад

ВТБ: Индустрия красоты в российских регионах демонстрирует рост

как убрать плесень со стен навсегда

Кулинария

день назад

Не леплю котлеты и не мою гору посуды: ужин из фарша готовлю за 15 минут

Интересное в Казани

3 дня назад

Почему импланты подходят не всем: казанский хирург рассказал о способах коррекции груди

аэротату на мероприятие в Москве

Кулинария

день назад

Вчерашняя гречка превращается в горячий ужин: добавляю 2 продукта и ставлю на стол

Кулинария

день назад

Сырники растеклись по сковороде: спасла творожную массу способом, о котором раньше не знала

Кулинария

5 часов назад

Всю жизнь лепила пельмени неправильно: какой ингредиент в тесте был главной проблемой

Кулинария

день назад

Фарш больше не превращаю в котлеты: делаю турецкие пиде с сочной мясной начинкой

Не у нас

день назад

Православным объяснили, почему нательный крест может менять цвет
Лайфхаки
час назад

Огурцы в пряной заправке за 15 минут: хрустящая закуска без лишней возни

Быстрая закуска из огурцов в пряной заправке: к...

Интересно

48 минут назад

Баварская кладка: что сравнить перед заказом облицовочного кирпича

Кулинария

час назад

Чтобы котлеты были сочные и таяли во рту, бабушка добавляла в фарш один ингредиент: теперь готовлю только так

Новости Татарстана

2 часа назад

Строительный год в Татарстане закрыли на 97 процентов

Кулинария

3 часа назад

Гости съедают все: этот салат из болгарского перца вызывает зависимость - рецепт
Переменная облачность и до +21: погода в Татарс...
Новости Татарстана
6 часов назад

Переменная облачность и до +21: погода в Татарстане сегодня

Кулинария

7 часов назад

Пельмени больше не варю в воде: попробовала турецкий способ с чесночным йогуртом и теперь готовлю только так

Кулинария

10 часов назад

Забудьте про жарку и литры масла: немецкие котлеты в духовке получатся сочными, нежными и полезными

Новости Татарстана

11 часов назад

Глава Татарстана обсудил с послом Индии развитие сотрудничества
В новый этап — с ярким праздником: выпускные в ...
Гид по Казани
4 дня назад

В новый этап — с ярким праздником: выпускные в Казани 2026–2027