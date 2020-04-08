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Остаться в живых: как бизнесмены Татарстана будут платить налоги во время коронавируса

Cегодня, 19:57 46 1 prokazan.ru

Пандемия коронавируса в России вносит определенные коррективы не только в жизни простых людей, но и работу госорганов и ведомств. Крупные собрания и брифинги теперь проходят исключительно в формате видеосвязи. Так, накануне, 7 апреля, прошла онлайн-конференция о работе налоговых органов Татарстана в ситуации распространения коронавируса. Во время брифинга заместитель руководителя Управления ФНС по РТ Андрей Никиташин рассказал о «налоговых» каникулах для предпринимателей и преимуществах бесконтактной связи с налоговой службой.

Какие отрасли больше всего пострадали в ситуации с распространением коронавируса?

1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность и автоперевозки
2. Культура, организация досуга и развлечений
3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт
4. Турагенства и другие организации в сфере туризма
5. Гостиничный бизнес
6. Общественное питание
7. Организации допобразования и негосударственные образовательные учреждения
8. Деятельность по организации конференций и выставок
9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, чистка, парикмахерские и салоны красоты)

Для них и налогоплательщиков, сведения которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, с 25 марта приостановлено применение меры взыскания до 1 мая. Также в отношение них приостановлена подача заявлений о банкротстве.

Инспекция Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан

Кто в Татарстане отслеживает экономические проблемы предпринимателей?

После вспышки короновирусной инфекции на территории республики начали функционировать специальные Ситуационные центры. Работники ведомства производят сбор и мониторинг информации о рисках возникновения экономических проблем и ухудшения финансового, социального и экономического положения предпринимателей. В перечень таких проблем входят: вынужденное сокращение зарплат, рабочего дня, численности персонала, организация дистанционного рабочего места, снижения спроса на товар или услуги:

«Информацию о возникающих экономических рисках можно направлять в ситуационные центры УФНС России по РТ по электронной почте или телефону, который указан на сайте службы. Также в территориальные налоговые органы в РТ по месту основного учета налогоплательщика», - сообщил Андрей Никиташин.

Заместитель руководителя Управления ФНС по РТ Андрей Никиташин

Что такое «налоговые» каникулы, и кому они полагаются?

Налоговые каникулы – это освобождение на основании нормативного акта организаций и (или) индивидуальных предпринимателей от уплаты одного или нескольких налогов в течение определенного периода.

Во время онлайн-брифинга Андрей Никиташин озвучил основные положения, которые установили налоговые органы Татарстана. Для субъектов малого и среднего бизнеса, которые включены в реестры МСП и ведут деятельность в пострадавших отраслях, перенесены сроки уплаты налогов:

на 6 месяцев — налога на прибыль, единого сельхозналога и налога по упрощенной системе, налогообложения за 2019 год, налогов и авансовых платежей за март и I квартал 2020 года, за исключением НДС, налога на профессиональный доход и налога, который вносят налоговые агенты;

на 4 месяца — налогов и авансов платежей за апрель - июнь, II квартал и первое полугодие 2020 года, за исключением НДС, налога на профессиональный доход и налога, который вносят налоговые агенты, а также налога по патенту, срок уплаты которого приходится на 2 квартал 2020 года;

на 3 месяца — НДФЛ с доходов индивидуальным предпринимателям за 2019 год.

Помимо этого, для указанных организаций продлены сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, по налогу на имущество организаций и земельному налогу за I квартал 2020 года - до 30 октября 2020 года, за II квартал 2020 года - до 30 декабря 2020 года.

Изменения коснулись также микропредприятий, пострадавших из-за распространения коронавируса.  Для них продлевается срок уплаты страховых взносов: на 6 месяцев — за март - май 2020 года; на 4 месяца — за июнь - июль 2020 года и по страховым взносам, исчисленным суммам доходов более 300 тысяч рублей.

Для всех налогоплательщиков переносится срок представлений налоговой отчетности на 3 месяца. Сюда входят декларации расчетов по авансовым платежам, кроме НДС и расчетов по страховым взносам, расчетов, предоставляемых налоговыми агентами, бухгалтерской отчетности, срок сдачи которых приходится на март - май 2020 года.

Процесс оплаты налогов

Как еще правительство республики будет поддерживать налогоплательщиков?

Помимо отсрочек для бизнеса, Никиташин сообщил об еще одном ряде изменений в работе налоговой системы в Татарстане на время пандемии:

Срок окончания декларационной кампании по декларированию физическими лицами, включая ИП, доходов, полученных в 2019 году, продлевается до 30 июля 2020 года. Также налогоплательщики могут перенести срок предоставления налоговой отчетности, налоговой декларации по НДС и расчетов по страховым взносам за I квартал 2020 года до 15 мая 2020 года.

Андрей Никиташин отметил, что продление сроков предоставления отчетности не означает автоматическое продление сроков уплаты налогов. У каждого из них предусмотрены отдельные меры по срокам.

До 31 мая 2020 года включительно приостанавливаются вынесения решений о выездных налоговых проверках. Это касается также проведения повторных и уже назначенных проверок. Что касается камеральных проверок, то это положение на них не распространяется, поскольку они осуществляются бесконтактным способом.

Также до 31 мая 2020 года налоговые службы не будут блокировать расчетные счета в банке при несвоевременном предоставлении деклараций или расчетов

До начала июня сняты запреты на расходование средств заблокированных счетов медицинских организаций. Они могут закупать медицинские изделия и лекарства. То же самое касается запретов на открытие банковских или лицевых счетов. Однако оно доступно только при наличии решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщиков.

Если с 1 марта по 1 июня 2020 года налогоплательщиков потребуют предоставить документы или пояснения, то срок их сдачи может быть продлен на 10 рабочих дней по требованиям по НДС и на 20 — в остальных случаях.

Организации и ИП, которые не являются субъектами МСП, но ведут деятельность в пострадавших отраслях, смогут получить индивидуальные отсрочки. При этом, существуют несколько условий для ее получения. Во-первых, это снижение доходов более чем на 10%. Во-вторых, предприятие должно было зафиксировать прибыль в 2019 году. Для оформления отсрочки необходимо обратиться в налоговый орган.

Без предоставления обеспечения могут быть даны отсрочки до полугода, года и трех лет. Крупнейшие налогоплательщики, стратегические и системообразующие организации могут претендовать на отсрочку до 5 лет.

Также Никиташин ответил на вопрос о полном освобождении субъектов МСП на время режима самоизоляции:

«Сумма налога зависит от дохода, если организация была лишена возможности вести предпринимательскую деятельность, то налогобаза для исчисления налогов становится минимальной. А для уплаты налогов предусмотрено значительное продление сроков уплаты».

Фото: Владимир Васильев

Как осуществлять налоговые операции, если сейчас нельзя выходить из дома?

Представитель ФНС по РТ призвал перейти казанцев на бесконтактное взаимодействие через интернет-сервисы. По его словам, сейчас практически любую услугу можно получить онлайн. На данный момент на официальном сайте ведомства доступны более 50 сервисов, в том числе в мобильных приложениях.
Функционал сайта постоянно расширяется – например, в феврале появилась возможность оплачивать налоги в режиме онлайн. Помимо этого, уже сейчас казанцы могут зарегистрировать юридическое лицо или ИП прямо на сайте службы, а также рассчитать налоги через семь налоговых калькуляторов.
Помимо личного кабинета, необходимые налоговые документы можно предоставить в электронном виде, отправив на почту, или по иным телекоммуникационным каналам связи.

Сервисы и госуслуги на официальном сайте ФНС

Сегодня днем президент РФ Владимир Путин во время онлайн-совещания с главами субъектов страны сообщил о новых мерах поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса в России. Среди них, отсрочка для малого и среднего бизнеса по всем налогам, кроме НДС, на ближайшие шесть месяцев. 

Получить информацию, связанную с деятельностью ФНС, можно по

телефону единого контактного центра ФНС России 8 800 2222222,

а также по всем телефонам налоговых инспекций, размещённых на официальных сайтах.

комментарии

Русский обыватель
0
08 апреля 2020
20:14
С таких запутинок как Пекинеска натурой брать надо.

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