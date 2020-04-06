В Казани за нарушения закрыли еще одну кальянную

Судебные приставы Казани приостановили деятельность «Доброй кальянной», расположенной по улице Профсоюзная. Об этом сообщают в пресс-службе УФССП РТ.

Решение суда о приостановлении деятельности поступило на принудительное исполнение в Вахитовский районный отдел судебных приставов. Причиной приостановления деятельности объекта стало нарушение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции». Согласно материалам дела, заведение оказывало услуги по предоставлению кальянов для курения.

Судебные приставы-исполнители, возбудив исполнительное производство, приступили к немедленному исполнению постановления суда. Деятельность кальянной приостановлена на 60 суток. Руководство заведения предупреждено об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и решения суда.

Напомним, ранее приставы за нарушения закрыли кальянную YOLO.