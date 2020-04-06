Правительство утвердило максимальные размеры кредитов, по которым можно получить «каникулы»

Кабмин РФ опубликовал постановление, в котором указаны максимальные размеры кредитов для обращения за кредитными каникулами.

Согласно документу, максимальный размер для потребительских кредитов составляет 250 тысяч рублей, для потребкредитов индивидуальным предпринимателям - 300 тысяч, для автокредитов эта сумма вдвое больше - 600 тысяч рублей. Для кредитов, выданных не на ведение бизнеса и обеспеченных ипотекой, максимальный размер составляет 1,5 миллиона рублей.

Также в постановлении регламентирована методика подсчета доходов заемщика. Среднемесячный доход рассчитывается на основании информации, предоставленной заемщиками федеральными органами исполнительной власти, государственными органами, государственными внебюджетными фондами РФ, указано в документе.