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Фото pixabay.com

Нарколог предостерег россиян от употребления алкоголя во время самоизоляции

Bчера, 15:50 432 6 Автор: prokazan.ru

Употребление алкоголя во время самоизоляции с целью расслабления и улучшения настроения может привести к алкогольной зависимости и риску уйти в запой. Об этом пишет Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на главного внештатного специалиста психиатра-нарколога столичного департамента здравоохранения.

«При длительном нахождении в закрытых условиях, например, во время лечения коронавирусной инфекции или самоизоляции, алкогольные напитки нередко употребляют с целью расслабиться и улучшить настроение. Это опасная иллюзия. Субъективно приятные реакции, которые вызывает алкогольная интоксикация, неестественны и непродолжительны. Человек быстро адаптируется к транквилизирующим эффектам этилового спирта, и для достижения желаемого эффекта день ото дня требуется повышение доз алкоголя, а трезвое состояние становиться дискомфортным",  - сообщил Евгений Брюн.

Как пояснил медик, в данной ситуации человек теряет способность наслаждаться жизнью без стимуляции, потому что настроение снижается все больше, усиливаются раздражение, вспыльчивость по незначительным поводам. Растет тревога, нарушается сон. Попытки повторно снять эти неприятные симптомы новыми порциями алкоголя становятся безуспешными. Необходимость прекращения приема алкоголя после нескольких дней его регулярного употребления требует специального лечения.

Он также отметил, что прием алкоголя в период лечения коронавирусной инфекции может привести к осложнениям болезни, так как спиртное изменяет действие медикаментов и мешает аккуратно выполнять назначения врача.

 

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комментарии

Горожанин
0
04 апреля 2020
16:38
Последней радости хотят лишить в самозатворничестве?
Горожанин
0
04 апреля 2020
18:51
Затворческая интелегенция не может жить без сорокоградусного вдохновения .
Горожанин
0
04 апреля 2020
19:33
Не пьянства ради, а здоровья для.
Профилактика и дезинфекция.
Гражданин113
0
04 апреля 2020
21:07
Ну вы де понимаете что оо того то вы тут что-то написали пить меньше не станут.
Горожанин
0
04 апреля 2020
22:01
Гулять на свежем воздухе намного полезнее для здоровья. Особенно важно для сердечников и детей. Ах да, это же теперь запрещено.
Горожанин
1
04 апреля 2020
22:11
Ты что братан , из внеземной цивилизации сюда завалился ? Открой глаза , кругом один большой изолятор , все в самоизоляторе . Тьфу ты , в самоизоляции то есть
В ответ на комментарий пользователя
Гулять на свежем воздухе намного полезнее для здоровья. Особенно важно для сердечников и детей. Ах да, это же теперь запрещено.
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