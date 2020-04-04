Нарколог предостерег россиян от употребления алкоголя во время самоизоляции

Употребление алкоголя во время самоизоляции с целью расслабления и улучшения настроения может привести к алкогольной зависимости и риску уйти в запой. Об этом пишет Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на главного внештатного специалиста психиатра-нарколога столичного департамента здравоохранения.

«При длительном нахождении в закрытых условиях, например, во время лечения коронавирусной инфекции или самоизоляции, алкогольные напитки нередко употребляют с целью расслабиться и улучшить настроение. Это опасная иллюзия. Субъективно приятные реакции, которые вызывает алкогольная интоксикация, неестественны и непродолжительны. Человек быстро адаптируется к транквилизирующим эффектам этилового спирта, и для достижения желаемого эффекта день ото дня требуется повышение доз алкоголя, а трезвое состояние становиться дискомфортным", - сообщил Евгений Брюн.

Как пояснил медик, в данной ситуации человек теряет способность наслаждаться жизнью без стимуляции, потому что настроение снижается все больше, усиливаются раздражение, вспыльчивость по незначительным поводам. Растет тревога, нарушается сон. Попытки повторно снять эти неприятные симптомы новыми порциями алкоголя становятся безуспешными. Необходимость прекращения приема алкоголя после нескольких дней его регулярного употребления требует специального лечения.

Он также отметил, что прием алкоголя в период лечения коронавирусной инфекции может привести к осложнениям болезни, так как спиртное изменяет действие медикаментов и мешает аккуратно выполнять назначения врача.