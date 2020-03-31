Метро в Казани будет работать по новому графику

С 1 апреля казанский метрополитен будет работать по новому графику. Об этом сообщили в Комитете по транспорту Казани.

С 1 апреля поезда метро будут курсировать с 6.00 до 21.00. Это связано с принятыми в Татарстане мерами по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. Как сообщили в Комитете по транспорту, пассажиропоток в метрополитене снизился в 4,5-5 раз. Новый режим работы будет действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Напомним, что также с завтрашнего дня в Татарстане прекратятся межмуниципальные пассажирские перевозки.