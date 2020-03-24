На днях в социальных сетях появился ролик, в котором полуголая девушка в противогазе разгуливала по мосту "Миллениум". При этом водитель, который привез ее на мост, поставил машину прямо посреди путепровода.

Сегодня в ГИБДД Татарстана сообщили: нарушителя ПДД нашли и наказали. 44-летний мужчина решил снять на видео свою знакомую. Местом съемки был выбран мост "Миллениум". Молодые люди поставили авто на стоянку на полосе для маршрутных транспортных средств, вышли из автомобиля и приступили к видеосъемке.

"За нарушение Правил дорожного движения РФ правонарушитель был привлечен к административной ответственности по ч. 1.1 ст. 12.17 КоАП РФ. Санкция данной статьи влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей", - пояснили в пресс-службе ведомства.