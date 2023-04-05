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"Думаете, просто устали? Проблема не в этом!": невролог рассказала, какие три опасные болезни "маскируются" под усталость

Невролог Голубинская рассказала об опасных болезнях, которые могут "маскироваться" под обычную усталость
"Думаете, просто устали? Проблема не в этом!": невролог рассказала, какие три опасные болезни "маскируются" под усталость

Фото: detkisuper.ru

Под хроническую усталость могут "маскироваться" довольно опасные заболевания и состояния, предупреждает врач-невролог, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская.

По словам доктора, если вы постоянно чувствуете себя уставшим, это - веский повод обследоваться, а не игнорировать проблему, списывая состояние на требовательного шефа, несносных коллег и надоедливую рутину.

Голубинская отметила, что усталость может говорить о начале тяжелого психического расстройства. Также хроническая усталость часто указывает на развитие сахарного диабета. Есть и третья причина - нарушение функции щитовидной железы.
Все эти состояния сами по себе не пройдут, требуется долгое и сложное лечение.

"Упадок сил, вызванный нарушением здоровья, а не переутомлением, может сочетаться с другими симптомами", - отметила специалист.

Иными словами, если вы не работали ночью, не сделали за день полугодовой объем работы, и устали - это тревожный звонок. Если же проснулись утром и чувство усталости не прошло - это веский повод отложить все и пойти к врачу, отметила врач в интервью радио Sputnik.

Ранее мы сообщали, что хирурги сделали ребенку операцию на здоровом органе вместо больного.

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