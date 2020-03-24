Главный эпидемиолог Минздрава России рассказал, когда коронавирус пойдет на спад

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико на онлайн пресс-конференции рассказал, когда снизится активность распространения коронавируса.

По словам Брико, это произойдет в апреле-мае.

"Я думаю, что активность его снизится с изменением сезона года в любом случае", отметил он, добавив, что полного исчезновения вируса ждать не стоит из-за его широкого распространения.

Чтобы остановить инфекцию, нужна полная изоляция всех стран не менее, чем на четыре недели, но это невозможно, заявил медик.

Добавим, что по данным на 23 марта в России COVID-19 выявлен у 438 человек, в мире отмечено 360 609 случаев, более 16 тысяч человек умерло.