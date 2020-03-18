Казанская библиотека поддержала челлендж UNO группы Little Big

Сотрудники Центральной библиотеки Казани поддержали челленжд UNO российской группы Little Big. Под песню они повторили знаковые движения клипа коллектива.

Видеозапись разместили в аккаунте библиотеки в "Инстаграм".

"Поддерживаем Россию на Евровидении!" - прокомментирован пост.

На сегодняшний день официальное видео UNO на YouTube, с которым группа представит Россию на Евровидении, собрало более 32 миллионов просмотров. Об отмене международного конкурса из-за пандемии коронавируса в официальном оргкомитете не сообщали.