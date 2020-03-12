Сотрудников РЖД просят не выезжать из страны

В компании "Российские железные дороги" создан штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе РЖД.

Среди мероприятий, которые рекомендовал штаб сотрудникам компании, минимизация числа совещаний, проведение переговоров с зарубежными партнерами по видеосвязи, а также ограничение зарубежных поездок работников РЖД.

Также с сотрудникам, работающими непосредственно с пассажирами, проводят инструктажи, все они обеспечены масками, перчатками, антисептиками. Перед выходом на смену работников обследуют на наличие симптомов ОРВИ.

"В поездах, на вокзалах и станциях обеспечен неснижаемый запас специальных моющих составов, которыми проводится регулярная дезинфекция всех помещений, проверена работоспособность установок обеззараживания воздуха и укомплектованность бактерицидными лампами, организована ревизия вентиляционных систем, проводится аудиоинформирование пассажиров о мерах профилактики заболевания, а также размещены памятки о мерах профилактики коронавирусной инфекции" - пояснили в пресс-службе РЖД.