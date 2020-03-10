Между Сыктывкаром и Казанью начнет курсировать пассажирский поезд

Жители Республики Коми попросили организовать стабильное и удобное сообщение с Казанью. Заявки от граждан поступали на местный портал "Активный регион", на них отреагировало Министерство инвестиций, промышленности и транспорта республики, сообщает "Комиинформ".

"С учетом имеющихся обращений граждан Минпром РК прорабатывает с "Северной железной дорогой" вопрос назначения пассажирского поезда Сыктывкар-Казань. Железнодорожный вид транспорта обеспечивает более комфортные условия поездки, точность прибытия по расписанию и является наиболее безопасным видом транспорта", - цитирует ответ министерства издание.

Отметим, что расстояние по автодороге от Казани до Сыктывкара составляет более 840 километров, время в пути - более 11 часов. По железной дороге в столицу Республики Коми можно добраться с пересадкой в Санкт-Петербурге, это займет более 3-х суток. На самолете путь с пересадкой в Москве или Петербурге займет от 10 часов до суток.