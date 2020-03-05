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Фото: Михаил Соколов / Коммерсантъ

Хамовнический суд Москвы отказал в аресте главы судостроительной корпорации «Ак Барс»

Cегодня, 10:30 207 1 Автор: prokazan.ru
Суд счет сведения, представленные СК, недостаточными

Хамовнический суд Москвы отказал в аресте главы судостроительной корпорации "Ак Барс" Рената Мистахова. Его обвиняют в даче взяток в 2015 и 2016 годах на общую сумму 65 миллионов рублей, однако суд решил, что следствие не представило "достаточной совокупности сведений, свидетельствующих о причастности Рената Мистахова к совершению преступлений", сообщает "Ъ".

Дело в отношении гендиректора корпорации выделено из материалов расследования в отношении экс-начальника одного из отделов департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Юрия Ефимова. Он получал взятки от Мистахова за содействие при реализации госконтрактов на поставку комплектующих к кораблям, а также за заключение госконтракта на поставку шести кораблей на сумму несколько десятков миллиардов рублей. Следователь сообщил, что Ренат Мистахов не признавал свою вину на всех стадиях следствия, отрицал как передачу взяток, так и то, что Юрий Ефимов требовал от него денежные средства. Это, по словам следователя, противоречит собранным по делу доказательствам и показаниям свидетелей.

В обоснование своего ходатайства представитель СКР заявил, что, находясь на свободе, гендиректор, обладающий значительными финансовым средствами и связями в правоохранительных органах, может скрыться, оказать давление на свидетелей, попытаться уничтожить доказательства по делу или иным образом помешать следствию. В свою очередь, представитель прокуратуры позицию следствия не поддержал, заявив, что считает возможным ограничиться домашним арестом. По словам прокурора, Ренат Мистахов за два года расследования ни разу не уклонялся от явки на допросы, дело возбуждено уже давно, но обвиняемый не пытался скрыться.

Против удовлетворения ходатайства СКР выступала и защита. По словам адвоката, у Рената Мистахова первая форма допуска в гостайне, наличие которой исключает возможность выехать за границу, поскольку загранпаспорта обвиняемого находятся в 1-м отделе (занимается вопросами внутренней безопасности) его корпорации. Кроме того, сообщил защитник, оказать давление на свидетелей или уничтожить доказательства Ренат Мистахов не может хотя бы потому, что все показания и вещдоки уже собраны в материалах дела. Адвокат также отметил, что Ренат Мистахов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также ведомственными наградами Минобороны за Крым и Сирию. Защита просила избрать любую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

 

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комментарии

Горожанин
0
05 марта 2020
12:00
Судья : Обвиняемый ! Вы признаете себя виновным ?
Обвиняемы : ( сует судье пачку долларов ) - Нет !!!
Судья : ( засовывает пачку в карман ) - Ну , на Нет - и суда нет . Дело закрыто .

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