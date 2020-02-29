В Казани задержаны подозреваемые в краже собачьего корма

В Казани полицейские задержали подозреваемых в краже собачьего корма из зоомагазина.

В октябре прошлого года в одном из зоомагазинов города произошла кража. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в магазин зашла компания молодых людей, после чего один молодой человек вынес за дверь два мешка с собачьим кормом.

В полиции выяснили, что корм молодые люди украли для дальнейшей продажи. 18-летние молодые люди, один из которых - студент колледжа, другой – школьник, свою вину полностью признали, сообщает "Татарстан-24". В настоящее время по данному факту ведется следствие.