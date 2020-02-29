Футболист Дмитрий Тарасов после травмы, полученной на тренировке в ФК "Рубин", находится на лечение в Риме. В своем видео из больничной палаты в "Инстаграм" он рассказал, что обратился к гадалке.

"После того эпизода, который произошел со мной на тренировке, было очень тяжело психологически, эмоционально. Я вообще потерялся на какое-то время. Но когда все об этом узнали, мои близкие, друзья...от близкого окружения я получил сообщение: Дима, тебе здесь нужен человек, который профессионал и поможет тебе разобраться со всеми ситуациями, которые происходят в твоей жизни. И друзья мне порекомендовали психолога, который делает натальную карту. Раньше скептически относился к парапсихологам, но теперь стало интересно разобраться, посмотреть на себя со стороны. - рассказал футболист подписчикам.

Напоследок он сообщил, что будет ждать, сбудется ли все сказанное "психологом". В аккаунте Тарасова отмечен тот самый специалист, к которому он обращался. Это девушка Засима, своей деятельностью она называет предсказывание будущего, снятие порчи и подобные ритуалы. Стоимость услуг для граждан России составляет две тысячи рублей.

Напомним, что травма Тарасова на тренировке произошла сразу после подписания контракта с "Рубином". Главный тренер клуба Леонид Слуцкий заявил, что контрактные обязательства перед футболистом будут выполнены и лечение в римской больнице ему оплатит "Рубин".