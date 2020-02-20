Научного сотрудника Казанского федерального университета задержали за шпионаж

В США задержали гражданина Мексики Эктора Алехандро Кабрера Фуэнтеса. Его подозревают в шпионаже в пользу России, сообщается на сайте Министерства юстиции США.

Имя задержанного числилось на сайте КФУ в каталоге сотрудников, однако карточка уже удалена.

По информации Минюста Соединенных Штатов, Фуэнтеса в 2019 завербовал российский чиновник, имя которого не называют. Ему поручили арендовать недвижимость в Майами и держать в тайне общение с российским чиновником. В феврале 2020 года Фуэнтес должен был найти машину указанного ему чиновника США и сфотографировать ее номер, однако за этим занятием его застал охранник дома, принадлежащего чиновнику. Позже мужчину задержали на таможне в аэропорту Майами. В телефоне нашли фото номеров, Фуэтнес признался, что сфотографировать их поручил чиновник из РФ. Судебное заседание состоится 3 марта.

Эктор Алехандр Кабрер Фуэнтес изучал микробиологию, являлся старшим научным сотрудником КФУ. Ученый в разные годы был отмечен за вклад в кардиологию, профилактику диабета и другие научные работы.