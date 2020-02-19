Татарстан получит деньги на переселение граждан из аварийного жилья

Татарстан стал первым регионом России, заключившим с Фондом содействия реформированию ЖКХ дополнительное соглашение в рамках переселения граждан из аварийного жилья. Об этом сообщают в пресс-службе президента РТ.

Сегодня, 19 февраля, состоялось подписание соглашения, руководитель Фонда содействия реформированию ЖКХ вручил Рустаму Минниханову платежное поручение о перечислении авансового платежа на реализацию программы.

Решением правления Фонда ЖКХ от 20 декабря 2019 года утверждена новая редакция Порядка перечисления средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в бюджет субъекта РФ, местные бюджеты на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. В целях ускорения реализации программы субъектам РФ предоставлена возможность подавать заявки на получение финансовой поддержки для реализации этапов 2020-2021 и 2021-2022 годов, а также получать по заключенным контрактам финансирование сверх установленного на текущий год лимита.