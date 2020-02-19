В Казани полицейские задержали двух женщин в возрасте 28 и 32 лет, подозреваемых в распространении наркотических веществ. О квартире, где женщины фасовали наркотики, в МВД сообщили сами жильцы дома на улице Ямашева.

Две женщины, приехавшие из Ульяновска и Воронежа, снимали в Казани квартиры по разным адресам. Они покупали через интернет крупные партии наркотиков и фасовали их на более мелкие дозы для последующей продажи. В ходе обыска их места проживания сотрудники полиции изъяли более 93 грамм наркотических средств и электронные весы. Все обнаруженное было направлено на экспертизу. Результаты исследования показали, что изъятые вещества являются такими наркотическими средствами, как метилэфедрон. Возбуждено уголовное дело, женщины заключены под стражу. Им может грозить от 15 до 20 лет лишения свободы.

"После задержания подозреваемых на имя Министра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенанта полиции Артема Хохорина поступила благодарность от жительницы одной из квартир жилого дома по улице Ямашева, в котором проживали подозреваемые. Жительница Казани выразила слова благодарности в адрес сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков, которые задержали двух женщин. С ее слов, они организовали наркопритон в одной из квартир. В своем обращении женщина пишет, что сотрудники полиции оперативно и быстро отреагировали на ее жалобу и они смогли избавиться от нежелательных соседей" - рассказали в МВД РТ.