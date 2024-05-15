Ежегодно миллионы людей в мире делают лазерную коррекцию зрения. Но многие, у кого есть проблемы, не спешат обращаться в клиники, потому что вокруг процедуры существует слишком много мифов и страхов. В такой ситуации оказался и наш читатель Руслан, 40-летний IT-специалист. Он уже много лет носит очки, которые натирают переносицу, а линзы закинул подальше в ящик, потому что их использование не раз вызывало у него конъюнктивит. Супруга убедила Руслана обратиться в клинику “Смотри”, где его страхи полностью развеяла врач-офтальмохирург Зульфия Давлетшина.

Миф первый: после лазерной коррекции могут быть осложнения, вплоть до потери зрения.

Лазерная коррекция зрения практикуется уже 48 лет, с 1976 года. В мире ежегодно коррекцию делают 3 млн человек. При таком количестве операций не было зафиксировано ни одного случая, слепоты после операции. При соблюдении всех рекомендаций врача, в том числе режима зрительных нагрузок, новое зрение останется с Вами на всю жизнь.

Миф второй: уже слишком поздно. Руслану 40 лет, и он наслышан о том, что в этом возрасте уже поздно кардинально решать проблемы со зрением.

Операцию можно делать людям с 18 до 45 лет. С возрастом многие сталкиваются с пресбиопией, связанной со старением глаза. Её также называют возрастной дальнозоркостью, когда глаз постепенно теряет способность чётко фокусироваться на близких объектах. После 45 лет лазерная коррекция может вернуть хорошее зрение на дальние расстояния. Но чтобы чётко видеть предметы вблизи, понадобятся контактные линзы или очки. Лазерная коррекция зрения также показана при анизометропии, когда различается острота зрения на каждом глазу. Лазерная операция может эффективно устранить эту проблему в любом возрасте, начиная с 14 лет. Но важно понимать, что возрастная дальнозоркость останется и может потребовать других методов лечения или использования очков для чтения.

Миф третий: операция – это больно. От одной мысли, что придётся терпеть манипуляции врача без обезболивающих средств, Руслану становится плохо.

Лазерная коррекция зрения действительно проводится без наркоза, но анестезию заменяют специальные капли, которые делают весь процесс безболезненным. Это 15-минутная процедура без уколов или надрезов. Вся операция занимает 1,5 часа. Сюда входит подготовка, непосредственно операционный процесс и послеоперационный отдых. Зрение восстанавливается сразу после проведения коррекции, и пациент может самостоятельно вернуться домой. Иногда после операции ощущается небольшой дискомфорт в глазах, который пройдёт через несколько часов и быстро забудется, когда вы отложите неудобные очки за ненадобностью на дальнюю полку. Как и любая операция, лазерная коррекция зрения требует реабилитации. Сюда входит использование специальных капель, ношение солнцезащитных очков на улице, исключение алкоголя на время восстановления.

Миф четвертый: потеря работоспособности на длительное время. Руслан переживает, что после операции долго не сможет работать, а ведь его проекты привязаны к срокам.

После коррекции зрения действительно нужно соблюдать рекомендации врача. Восстановление обычно занимает 24 часа после операции. Поэтому пациенту следует отложить работу всего на один день. После более сложных оперативных вмешательств на восстановление может потребоваться до 5 дней. В этом случае врачи рекомендуют взять отпуск на неделю. В период такого отдыха не запрещается смотреть телевизор или пользоваться смартфоном, но лучше уделять на это не более 60 минут в день. В течение месяца рекомендуется носить на улице солнцезащитные очки и очки с боковой защитой, чтобы в глаза не попадали пыль и грязь. Так они быстрее восстановятся.

Миф пятый: через какое-то время после операции зрение всё равно испортится.

Лазерная коррекция зрения имеет пожизненный эффект. Это восстановление зрительных функций и возможность начать отношения со здоровьем своих глаз с нуля. После коррекции зрения мы даём те же профилактические рекомендации, что и детям. Например, если вы работаете за компьютером, не забывайте делать хотя бы раз в день гимнастику для глаз, делайте перерывы в работе каждые 40-50 минут, добавьте в рацион питания витамины, полезные для зрения.

Миф шестой: лазерная коррекция зрения - это очень дорого.

Вовсе нет. Стоимость операции вполне доступна и варьируется от 13 000 до 38 000 рублей в зависимости от используемого метода. Какой именно метод выбрать, зависит от рекомендаций врача. Есть три вида лазерной коррекции зрения:

LASIK – традиционный метод, при котором лоскут роговицы создаётся с помощью механического микрокератома (лезвия);

FEMTO LASIK – усовершенствованный и более щадящий метод создания лоскута с помощью фемтосекундного лазера, который затем откидывается для проведения коррекции лазером;

ФРК – непосредственное воздействие луча на поверхностные слои роговицы.

Лазерная коррекция хоть и очень частая процедура, но компетентные врачи подходят к ней со всей ответственностью и не допускают, чтобы выбранный метод навредил человеку. Поэтому в нашей клинике для каждого пациента создаётся индивидуальный план лечения, который ему подходит больше всего.

После консультации Руслан с уверенностью записался на операцию в клинику “Смотри”, и уже неделю на его переносице нет следа от тяжёлых очков. А любоваться закатами и видеть лица прохожих он теперь может не прищуриваясь. Записаться на консультацию к опытному врачу клиники “Смотри” можно по телефону +7 (843) 226-02-12 или на сайте.