Бывший чиновник РТ Азат Кадыров покинет пост замминистра спорта РФ

Первый заместитель главы Минспорта РФ Азат Кадыров подал заявление о своем увольнении. Об этом сообщает портал "БИЗНЕС Online" со ссылкой на собственные источники. Кадыров пока не дал комментариев по этому поводу.

Недавно должность министра спорта РФ занял Михаил Дегтярев, сменяя на этом месте Олега Матыцина.

Азат Кадыров проработал в Минспорте с 2020 года, начиная с назначения Олега Матыцина на пост главы ведомства.