В Казани пенсионерка отравилась дымом во время пожара

Возгорание произошло в одной из казанских пятиэтажек на Кул Гали. Об этом сообщает ГУ МЧС по России по РТ.

Пожар произошел на третьем этаже в трехкомнатной квартире. По предварительным данным, горели вещи и мебель. Площадь огня составила три кв.м. В момент возникновения возгорания в помещении находилась 89-летняя хозяйка квартиры. В результате происшествия она была госпитализирована с отравлением угарным газом. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в Зеленодольском районе в одном из заброшенных домов во время тушения пожара сотрудники МЧС нашли тело мужчины.