В Зеленодольском районе спасатели обнаружили труп в заброшенном доме

В одном из заброшенных домов во время тушения пожара сотрудники МЧС нашли тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Возгорание произошло в Зеленодольском районе в поселке Октябрьский. В два часа ночи загорелся нежилой бревенчатый дом. Площадь огня составила более 40 кв.м. Во время тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшее тело. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность погибшего.

Напомним, ранее в г. Нурлат произошел инцидент со смертельным исходом. Двое мужчин погибли из-за отравления газом.