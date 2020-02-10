96-летняя бабушка вышла в одиночный пикет у здания правительства Татарстана

Сегодня, 10 февраля, на крыльце здания Правительства РТ можно было заметить пожилую женщину с плакатом.

"На нас никто внимания не обращает. Мы проработали всю жизнь на оборонных предприятиях, имеем медали заслуженные, а чиновники от нас бегают в стороны, обещают и никто ничего не делает. Неужели мы не заслужили? Мне 95 лет!" - заявила пожилая женщина.

В руках у пенсионерки, которая представилась Екатериной Юровой, находился плакат с заявлением:

"Минниханов Р.Н. Где обещанный мне ремонт? Твой указ УП-861 от 09.10.2012 ничто! Чиновники смеются над тобой и мной" - гласит надпись.

Екатерина Юрова у здания правительства РТ

Трансляцию с одиночного пикета вел канал "Рупор Москвы", пока корреспондентка расспрашивала бабушку о военных годах, из здания периодически выходили сотрудники, которые уговаривали ее войти внутрь, попить чай и поговорить, однако женщина упорно отказывалась уходить со своего кресла.

После к пикетчице вышли заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева и депутат Госсовета РТ Марат Галиев, которые попытались выяснить, чем помочь бабушке. Пенсионерка поделилась: дом, в котором она живет - № 9/27 на Карагандинской, развалился, на что Фазлеева предложила поехать и посмотреть дом прямо сейчас. К бабушке подошел внук, который записал номер Галиева, встреча закончилась тем, что пенсионерку увезли домой, а представители власти обещали приехать позже.

Внук пенсионерки Роман заявил, что его бабушку обманули

Как пояснил на камеру внук женщины Роман Юров, в 2013 году чиновники из администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани сами вышли на его бабушку, предложили сделать ремонт и купить ей бытовую технику. Все это должно было быть сделано в рамках празднования 70-летия Победы, а финансировать планировали за счет муниципального бюджета и предприятий, на которых работали ветераны. Обещания не были выполнены, считает Роман, поэтому внук и бабушка решили пикетом привлечь внимание общественности.

Как пояснили в администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани, Юрова состоит на учете в отделе социальной защиты как труженик тыла и ветеран труда, получает все положенные ей льготы.

В список на ремонт жилья в 2013 года она также попала, однако дом принадлежит не самой пенсионерке, а ее снохе Татьяне Юровой, и зарегистрирован он был в 2013 году. Согласно закону, собственник должен сам ремонтировать свое жилье. Казанский авиационный завод предложил отремонтировать комнату, где живет ветеран, однако Татьяна Юрова настаивала на ремонте всего дома и даже после подавала в суд, правда, суд она проиграла.

Можно добавить, что сама пенсионерка не относится к категории граждан, которым полагается субсидия из федерального бюджета на проведение ремонта жилых домов, однако предложение КАПО о ремонте комнаты остается в силе.

Татьяна Юрова - кандидат от партии КПФР Татарстана. Роман Юров - член УИК Авиастроительного района Казани.