В Татарстане открыли бесплатную школу для айтишников

Вторая в России бесплатная школа программирования "Школа 21" открылась в Казани. В церемонии открытия приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Мы стараемся собрать самых мотивированных ребят. Реализуя данный проект, мы выбирали среди регионов, которые также были мотивированы. И Татарстан показал здесь один из лучших результатов" - отметил Греф на открытии.

"Школа 21" - это образовательный проект Сбербанка, который пока существует в Москве и в Казани. На обучение в казанском кампусе было подано около 60 тысяч заявок, сообщают в пресс-службе президента РТ.

C февраля 1500 абитуриентов, прошедших первые конкурсные испытания, приступили к участию в четырехнедельном интенсивном курсе программирования. Только 30% участников отбора проживают в Казани, а 78 абитуриентов являются иностранными гражданами. Половина кандидатов на обучение в "Школе 21" младше 25 лет, более 250 - в возрасте от 30 до 40 лет, также есть шесть претендентов старше 50 лет. Из всех кандидатов будут выбраны 500 лучших, которые начнут обучение в мае этого года. Полный цикл обучения составит от 1,5 до 3,5 лет. "Школа 21" в Казани предоставляет студентам бесплатное общежитие.