За смерть девятимесячной девочки казанец отправится в колонию на 18 лет

В Татарстане вынесен приговор 48-летнему Олегу Елизарову, который до смерти избил ребенка.

Как сообщили в Следкоме РТ, 5 августа 2019 года Елизаров пришел к знакомой, проживавшей в Казани в одном из домов по улице Фаттаха у подруги. При этом последняя ушла на работу, оставив женщину присматривать за тремя малолетними детьми.

В ходе распития спиртного знакомая Елизарова уснула, после чего он попытался накормить 9-месячную девочку из соски. Малышка стала капризничать, за это злоумышленник нанес ей многочисленные удары по различным частям тела. При этом он ничего не сказал проснувшейся от шума подруге, которая уложила девочку спать. Пришедшая спустя несколько часов с работы мать обнаружила дочь мертвой. Согласно результатам проведенной экспертизы, ее смерть наступила в результате закрытой травмы головы.

Верховный суд Республики Татарстан приговорил Елизарова к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.